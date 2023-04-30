Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
1
Стракоша
Томас Стракоша
|
33
Ачерби
Франческо Ачерби
|
3
Фелипе
Луис Фелипе
|
77
Марушич
Адам Марушич
|
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
|
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
|
11
Кабрал
Жован Кабрал
|
32
Катальди
Данило Катальди
|
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
|
88
Башич
Тома Башич
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|Запасные
|
31
Адамонис
Марюс Адамонис
-
|
25
Рейна
Пепе Рейна
-
|
26
Раду
Штефан Раду
-
|
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
-
|
16
Каменович
Димитрийе Каменович
-
|
8
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
|
6
Лейва
Лукас Лейва
-
|
9
Педро
Педро
-
|
18
Ромеро
Лука Ромеро
-
|
50
Бертини
Марко Бертини
-
|
27
Моро
Рауль Моро
-
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри