Интер - Лацио: 30 апреля 2023 смотреть онлайн
Интер
Милан
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Интер - Лацио: 30 апреля 2023 смотреть онлайн

Лацио
Рим
Серия А, 32 тур

Серия А,

Италия
30 апр. 2023, -:- МСК
30.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Интер
2 : 1
Лацио
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 22:45
Интер
2
Лацио
1
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 19:00
Лацио
3 : 1
Интер
16.10.2021 16 окт. 2021 сб 19:00
Лацио
3
Интер
1
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3
Лацио
1
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Интер
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Лацио
1
Интер
1
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2
Интер
1
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1
Лацио
0
31.03.2019 31 марта 2019 вс 21:30
Интер
0 : 1
Лацио
31.03.2019 31 марта 2019 вс 21:30
Интер
0
Лацио
1
31.01.2019 31 янв. 2019 чт 23:00
Интер
1(3) : 1(4)
Лацио
31.01.2019 31 янв. 2019 чт 23:00
Интер
1(3)
Лацио
1(4)
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 22:30
Лацио
0 : 3
Интер
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 22:30
Лацио
0
Интер
3
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Лацио
2
Интер
3
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 20:00
Интер
0 : 0
Лацио
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 20:00
Интер
0
Лацио
0
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:45
Лацио
1 : 3
Интер
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:45
Лацио
1
Интер
3
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Интер
1 : 2
Лацио
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Интер
1
Лацио
2
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
Интер
3
Лацио
0
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 0
Интер
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2
Интер
0
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 22:45
Интер
1 : 2
Лацио
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 22:45
Интер
1
Лацио
2
10.05.2015 10 мая 2015 вс 21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015 10 мая 2015 вс 21:45
Лацио
1
Интер
2
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
Интер
2
Лацио
2
10.05.2014 10 мая 2014 сб 21:45
Интер
4 : 1
Лацио
10.05.2014 10 мая 2014 сб 21:45
Интер
4
Лацио
1
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 20:30
Лацио
1 : 0
Интер
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 20:30
Лацио
1
Интер
0

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