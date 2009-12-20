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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Это'О 14
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2009, 22:45 МСК
20.12.2009, 22:45 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
26
0
Это'О
Самуэль Это'О
14'
14'
86
0
Милито
Диего Милито
89
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Крхин
Рене Крхин
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Суасо
Давид Суасо
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
80
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
80
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Меньи
Мурад Меньи
58
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Крус
Хулио Рикардо Крус