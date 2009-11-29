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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Милито 86
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2009, 17:00 МСК
29.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
75
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
75
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
86'
86'
88
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Крхин
Рене Крхин
0
Балотелли
Марио Балотелли
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
78
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
20
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Сантана
Марио Сантана
87
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Йоветич
Стеван Йоветич
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо