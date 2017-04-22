Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Весино 23
Астори 63
Весино 64
Бабакар 70
Бабакар 79
5:4
Матч завершен
Интер
Милан
Перишич 29
Икарди 34
Икарди 88
Икарди 90
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
22 апр. 2017, 21:45 МСК
22.04.2017, 21:45 МСК
суббота
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
40
Томович
Ненад Томович
54
13
Астори
Давиде Астори
63'
63'
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
23'
64'
23', 64'
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
82
30
Бабакар
Хума Бабакар
70'
79'
70', 79'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
58
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
32
Млакар
Ян Млакар
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
76
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
73
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
29'
29'
90
17
Медель
Гари Медель
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
34'
88'
90'
34', 88', 90'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
19
Банега
Эвер Банега
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль