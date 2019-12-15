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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Влахович 90
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Валеро 8
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
15 дек. 2019, 22:45 МСК
15.12.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович
90'
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Интер
мин
20
Валеро
Борха Валеро
8'
8'
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито