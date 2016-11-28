Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 3
Кандрева 9
Икарди 19
Икарди 90
4:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 37
Иличич 62
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
28 нояб. 2016, 23:00 МСК
28.11.2016, 23:00 МСК
понедельник
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
45
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
9'
9'
79
44
Перишич
Иван Перишич
90
19
Банега
Эвер Банега
69
77
Брозович
Марсело Брозович
3'
3'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
19'
90'
19', 90'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
95
Мянго
Сенна Мянго
5
Мело
Фелипе Мело
6
Мариу
Жоау Мариу
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
31
Милич
Хрвойе Милич
45
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
72
Иличич
Йосип Иличич
62'
62'
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Калинич
Никола Калинич
37'
37'
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
75
10
Бернардески
Федерико Бернардески
65
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Санчес
Карлос Санчес
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
26
Перес
Джош Перес