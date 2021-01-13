Фиорентина
Флоренция
-:-
Интер
Милан
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
13 янв. 2021, 17:00 МСК
13.01.2021, 17:00 МСК
среда
Составы