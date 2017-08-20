Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 6
Икарди 15
Перишич 79
3:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
20 авг. 2017, 21:45 МСК
20.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
29
Дальберт
Дальберт
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
79'
79'
90
10
Мариу
Жоау Мариу
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
15'
6'
15'
6'
90
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
76
Гаспар
Бруну Гаспар
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
31
Уго
Витор Уго
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90