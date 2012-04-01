Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 30
1:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 80
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
1 апр. 2012, 18:30 МСК
1.04.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Ворса
Исаак Ворса
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
71
0
Фирмино
Роберто Фирмино
81
0
Салихович
Сеяд Салихович
30'
30'
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Бабел
Райан Бабел
0
Млапа
Пениель Млапа
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
55
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
76
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
64
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
80'
80'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке