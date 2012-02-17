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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Новески 9
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Зидан 29
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
17 февр. 2012, 22:30 МСК
17.02.2012, 22:30 МСК
пятница
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
59
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
72
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Лакич
Срджан Лакич
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
78
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Бабел
Райан Бабел
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
9'
9'
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
59
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
29'
29'
83
0
Салаи
Адам Салаи
69
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Аллагуи
Сами Аллагуи