Хоффенхайм - Байер: 12 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0

Хоффенхайм - Байер: 12 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
12 апр. 2021, 21:30 МСК
12.04.2021, 21:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
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Составы

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Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
17
Сессеньон
Райан Сессеньон
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
88
38
Пош
Стефан Пош
90
28
Ричардс
Крис Ричардс
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
16
Руди
Себастьян Руди
38
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
78
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
-
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
2
32
Богард
Мелайро Богард
-
18
Самассеку
Диадай Самассеку
-
30
Йон
Марко Йон
-
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
27
Крамарич
Андрей Крамарич
52
10
Даббур
Мунас Даббур
-
33
Рюттер
Жоржиньо Рюттер
12
Тренерский состав
Себастьян Хенесс
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
19
Диаби
Мусса Диаби
86
10
Демирбай
Керем Демирбай
71
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
90
27
Вирц
Флориан Вирц
58
13
Аларио
Лукас Аларио
58
Запасные
21
Грил
Леннарт Грил
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
4
Та
Джонатан Та
-
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
-
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
19
11
Амири
Надим Амири
32
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
14
Шик
Патрик Шик
32
9
Бэйли
Леон Бэйли
4
Тренерский состав
Ханнес Вольф

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Кристоф Баумгартнер
89'
Замена
Хавард Нордтвейт
Кевин Акпогума
88'
86'
Замена
Леон Бэйли
Мусса Диаби
81'
Желтая карточка
Венделл
Замена
Жоржиньо Рюттер
Роберт Сков
78'
71'
Замена
Жереми Фримпонг
Керем Демирбай
58'
Замена
Надим Амири
Флориан Вирц
58'
Замена
Патрик Шик
Лукас Аларио
Конец первого тайма (0:0)
Замена
Андрей Крамарич
Себастьян Руди
38'
Начало матча

Прошлые матчи

12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
Хоффенхайм
0 : 0
Байер
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
Хоффенхайм
0
Байер
0
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Байер
4 : 1
Хоффенхайм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Байер
4
Хоффенхайм
1
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
2
Байер
1
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Байер
0 : 0
Хоффенхайм
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Байер
0
Хоффенхайм
0
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
4 : 1
Байер
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
4
Байер
1
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Байер
1 : 4
Хоффенхайм
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Байер
1
Хоффенхайм
4
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 4
Байер
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 17:30
Хоффенхайм
1
Байер
4
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Байер
2 : 2
Хоффенхайм
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Байер
2
Хоффенхайм
2
18.03.2017 18 марта 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Байер
18.03.2017 18 марта 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
1
Байер
0
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
Байер
0 : 3
Хоффенхайм
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 16:30
Байер
0
Хоффенхайм
3
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Байер
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 17:30
Хоффенхайм
1
Байер
1
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Байер
2 : 1
Хоффенхайм
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Байер
2
Хоффенхайм
1
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Байер
2
Хоффенхайм
0
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Хоффенхайм
0
Байер
1
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:30
Байер
2 : 3
Хоффенхайм
23.03.2014 23 марта 2014 вс 19:30
Байер
2
Хоффенхайм
3
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 21:30
Хоффенхайм
1 : 2
Байер
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 21:30
Хоффенхайм
1
Байер
2
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Байер
5 : 0
Хоффенхайм
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Байер
5
Хоффенхайм
0
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:30
Хоффенхайм
1 : 2
Байер
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:30
Хоффенхайм
1
Байер
2
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
0
Байер
1
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:30
Байер
2
Хоффенхайм
0

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1
29 января, 11:37
1
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