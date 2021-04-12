Хоффенхайм

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
89'
Замена
88'
86'
Замена
81'
Желтая карточка
Замена
78'
71'
Замена
58'
Замена
58'
Замена
Конец первого тайма (0:0)
Замена
38'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
20 декабря 2020, 12:22
09 ноября 2020, 00:00
19 мая 2020, 01:01
20 декабря 2020, 17:50
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
11 декабря 2020, 15:51
28 ноября 2020, 19:55