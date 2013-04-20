Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 16
Шюррле 31
Кисслинг 65
Шюррле 69
Райнарц 79
5:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
20 апр. 2013, 16:30 МСК
20.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
79'
79'
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
82
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
31'
69'
31', 69'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
46
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
16'
65'
16', 65'
76
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Милик
Аркадиуш Милик
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
66
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
29
0
Фирмино
Роберто Фирмино
46
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Хоселу
Хоселу