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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
11
Амири
Надим Амири
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
2
Бренет
Джошуа Бренет
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
13
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
18
Самассеку
Диадай Самассеку
37
Локадия
Юрген Локадия
29
Сков
Роберт Сков