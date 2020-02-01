Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Крамарич 23
Сков 65
2:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Диаби 11
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
1 февр. 2020, 17:30 МСК
1.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
66
27
Крамарич
Андрей Крамарич
23'
23'
90
10
Даббур
Мунас Даббур
60
29
Сков
Роберт Сков
65'
65'
90
Запасные
28
Эссер
Михаэль Эссер
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
17
Цубер
Стивен Цубер
11
Гриллич
Флориан Гриллич
23
Адамян
Саркис Адамян
9
Бебу
Ильяс Бебу
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
73
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
74
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
46
19
Диаби
Мусса Диаби
11'
11'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
18
Венделл
Венделл
11
Амири
Надим Амири
13
Аларио
Лукас Аларио
9
Бэйли
Леон Бэйли