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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 88
1:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 26
Кисслинг 70
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
18 окт. 2013, 21:30 МСК
18.10.2013, 21:30 МСК
пятница
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
81
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
63
0
Полански
Юджен Полански
70
0
Модест
Антони Модест
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Руди
Себастьян Руди
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок
88'
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
46
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
86
0
Сэм
Сидней Сэм
26'
26'
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
70'
70'
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Спахич
Эмир Спахич
0
Донати
Джулио Донати
0
Джан
Эмре Джан
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Сон
Хын-Мин Сон
0
Крузе
Робби Крузе