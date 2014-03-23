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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 39
Рольфес 54
2:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 14
Фолланд 40
Модест 89
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
23 марта 2014, 19:30 МСК
23.03.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
54'
54'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Сэм
Сидней Сэм
71
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
39'
39'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
71
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Донати
Джулио Донати
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Джан
Эмре Джан
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Брандт
Юлиан Брандт
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
14'
14'
65
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
89'
89'
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
40'
40'
84
Запасные
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Караман
Кенан Караман