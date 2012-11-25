Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Джонсон 59
1:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 15
Карвахаль 38
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
25 нояб. 2012, 19:30 МСК
25.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
59'
59'
83
0
Грифо
Винченцо Грифо
46
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
46
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Усами
Такаши Усами
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
38'
38'
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
68
0
Шюррле
Андре Шюррле
81
0
Бендер
Ларс Бендер
15'
15'
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Айдын
Окан Айдын