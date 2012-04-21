Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 79
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
21 апр. 2012, 16:30 МСК
21.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
81
0
Бабел
Райан Бабел
67
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
79'
79'
89
0
Бендер
Ларс Бендер
59
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Ортега
Микаэль Ортега
83
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Йесил
Самед Йесил