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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Притчард 7
Мунье 27
Мунье 66
ван Ла Парра 90
4:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Станислас 14
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
11 февр. 2018, 15:00 МСК
11.02.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90'
90'
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
7'
7'
90
22
Инс
Томас Инс
90
24
Мунье
Стив Мунье
27'
66'
27', 66'
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
5
Конголо
Теренс Конголо
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
8
Биллинг
Филип Биллинг
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
23
Куанер
Колин Куанер
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
14'
14'
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
6
Сурман
Эндрю Сурман
8
Артер
Гарри Артер
17
Кинг
Джошуа Кинг
31
Муссе
Ли Муссе