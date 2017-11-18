Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 26
Уилсон 31
Артер 70
Уилсон 84
4:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
70'
70'
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
26'
31'
84'
26', 31', 84'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
14
Крэйни
Мартин Крэйни
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
2
Смит
Том Смит
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер