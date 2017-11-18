Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 26
Уилсон 31
Артер 70
Уилсон 84
4:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
70'
70'
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
26'
31'
84'
26', 31', 84'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Смит
Адам Смит
4
Гослинг
Дэн Гослинг
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
14
Крэйни
Мартин Крэйни
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
2
Смит
Том Смит
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер