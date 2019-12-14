Матч завершен
Герта
Берлин
Дарида 53
1:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
14 дек. 2019, 17:30 МСК
14.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
6
Дарида
Владимир Дарида
53'
53'
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
2
Пекарик
Петер Пекарик
5
Штарк
Никлас Штарк
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
23
Майер
Арне Майер
8
Калу
Саломон Калу
30
Вольф
Мариус Вольф
14
Кепке
Паскаль Кепке
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
22
Салаи
Роланд Салаи
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
32
Грифо
Винченцо Грифо
6
Абраши
Амир Абраши
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
21
Боррелло
Брендон Боррелло