Матч завершен
Герта
Берлин
Хубник 81
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хубник 7
Фрайс 67
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
10 апр. 2012, 21:00 МСК
10.04.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Хубник
Роман Хубник
81'
7'
81'
7'
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
46
0
Оттль
Андреас Оттль
62
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
76
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Ронни
Ронни
0
Торун
Тунай Торун
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
73
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
67'
67'
90
0
Дембеле
Гарра Дембеле
83
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Крмас
Павел Крмас
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Сантини
Иван Сантини