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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
0:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
28 февр. 2014, 22:30 МСК
28.02.2014, 22:30 МСК
пятница
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
60
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
66
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
78
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ронни
Ронни
0
Шульц
Нико Шульц
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
84
0
Дарида
Владимир Дарида
81
0
Геде
Карим Геде
76
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер