Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Райзингер 61
Райзингер 90
2:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 20
Нимайер 45
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
19 нояб. 2011, 17:30 МСК
19.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Ферати
Бег Ферати
53
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Бучер
Хайко Бучер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Путило
Антон Путило
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
10
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Райзингер
Штефан Райзингер
61', 90'
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Миятович
Андре Миятович
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Эберт
Патрик Эберт
89
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
45'
45'
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
20'
20'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
59
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Франц
Майк Франц
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
0
Торун
Тунай Торун
0
Рукавица
Никита Рукавица