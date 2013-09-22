Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 6
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Скьельбред 38
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
22 сент. 2013, 16:30 МСК
22.09.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Керк
Себастьян Керк
62
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
76
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
6'
6'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Шрамль
Тим Шрамль
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Геде
Карим Геде
0
Ханке
Майк Ханке
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
68
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
20
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
38'
38'
75
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Шульц
Нико Шульц
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер