Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 6
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Скьельбред 38
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
22 сент. 2013, 16:30 МСК
22.09.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Керк
Себастьян Керк
62
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
76
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
6'
6'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Шрамль
Тим Шрамль
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Геде
Карим Геде
0
Ханке
Майк Ханке
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
68
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
20
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
38'
38'
75
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Шульц
Нико Шульц
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
0
Вагнер
Сандро Вагнер