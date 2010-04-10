Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кейррисон 11
Кролдруп 82
2:2
Матч завершен
Интер
Милан
Милито 74
Это'О 81
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
10 апр. 2010, 21:45 МСК
10.04.2010, 21:45 МСК
суббота
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
51
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
82'
82'
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Болатти
Марио Болатти
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
0
Сантана
Марио Сантана
65
0
Кейррисон
Кейррисон
11'
11'
60
Запасные
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Фелипе
Фелипе
0
Донадель
Марко Донадель
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Джилардино
Альберто Джилардино
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
46
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
87
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
81'
81'
90
0
Милито
Диего Милито
74'
74'
90
0
Пандев
Горан Пандев
71
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Станкович
Деян Станкович
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Балотелли
Марио Балотелли