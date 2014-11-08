Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
8 нояб. 2014, 22:00 МСК
8.11.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы