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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвиан
Гайар
Халифа 51
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
14 авг. 2011, 18:00 МСК
14.08.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Эвиан
мин
0
Вестберг
Квентин Вестберг
90
0
Ангула
Альдо Ангула
90
0
Камбон
Седрик Камбон
90
0
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
0
Лерой
Жером Лерой
90
0
Эре
Фабрис Эре
90
0
Рабиу
Мохаммед Рабиу
62
0
Тие-Би
Эрик Тие-Би
90
0
Гову
Сидней Гову
83
0
Сагбо
Янник Сагбо
90
0
Халифа
Забер Халифа
51'
51'
72
Запасные
0
Дюран
Йоанн Дюран
0
Риппер
Гийом Риппер
0
Менса
Джонатан Менса
0
Барбоса
Седрик Барбоса
0
Аднан
Юссеф Аднан
0
Берижо
Кевин Берижо
0
М'Мади
Али М'Мади
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Монсон
Лусиано Монсон
90
0
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
77
0
Дигар
Дидье Дигар
55
0
Мунье
Антони Мунье
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
63
Запасные
0
Фернандес
Рауль Фернандес
0
Гомис
Кевин Гомис
0
Палун
Ллойд Палун
0
Сабле
Жульен Сабле
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
0
Гонсалвеш
Эсмаэль Гонсалвеш
0
Поте
Микаэль Поте