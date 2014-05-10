Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
10 мая 2014, 22:00 МСК
10.05.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы