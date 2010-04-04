Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 24
Айегбени 85
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Да Кошта 60
Илан 87
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
4 апр. 2010, 18:00 МСК
4.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Осман
Леон Осман
83
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
24'
24'
66
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Тернер
Ян Тернер
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Айегбени
Якубу Айегбени
85'
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
60'
60'
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
78
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Спенс
Джордан Спенс
0
Бехрами
Валон Бехрами
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Илан
Илан
87'