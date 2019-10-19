Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Бернард 17
Сигурдссон 90
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
19 окт. 2019, 14:30 МСК
19.10.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
13
Мина
Йерри Мина
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
20
Бернард
Бернард
17'
17'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
86
17
Ивоби
Алекс Ивоби
87
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90'
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
27
Кен
Мойзе Кен
Вест Хэм
мин
13
Роберто
Роберто
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
74
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
46
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
63
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
19
Уилшир
Джек Уилшир
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко