Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 39
Арнаутович 63
Ланзини 82
3:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ниасс 75
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
39'
82'
39', 82'
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
63'
63'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
27
Эвра
Патрис Эвра
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
75'
75'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
43
Кенни
Джонджо Кенни
15
Мартина
Куко Мартина
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
20
Классен
Дэви Классен
7
Боласи
Янник Боласи
11
Уолкотт
Тео Уолкотт