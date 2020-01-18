Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диоп 40
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 44
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
40'
40'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
2
Рид
Уинстон Рид
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
12
Динь
Люка Динь
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
13
Мина
Йерри Мина
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
20
Бернард
Бернард
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
44'
44'
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
27
Кен
Мойзе Кен
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
29
Ниасс
Умар Ниасс