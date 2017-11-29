Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 18
Руни 28
Руни 66
Уилльямс 78
4:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
29 нояб. 2017, 23:00 МСК
29.11.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
78'
78'
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
18'
28'
66'
18', 28', 66'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
21
Бешич
Мухамед Бешич
27
Влашич
Никола Влашич
9
Рамирес
Сандро Рамирес
31
Лукман
Адемола Лукман
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
20
Айю
Андре Айю
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
16
Нобл
Марк Нобл
41
Райс
Деклан Райс
30
Антонио
Майкл Антонио
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес