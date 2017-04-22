Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
22 апр. 2017, 17:00 МСК
22.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
8
Куяте
Шейку Куяте
79
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
20
Айю
Андре Айю
90
28
Кальери
Хонатан Кальери
62
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
41
Райс
Деклан Райс
46
Макаси
Мозес Макаси
37
Холланд
Натан Холланд
15
Сахо
Диафра Сахо
24
Флетчер
Эшли Флетчер
Эвертон
мин
26
Дэвис
Том Дэвис
45
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
45
11
Миральяс
Кевин Миральяс
72
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
43
Кенни
Джонджо Кенни
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
18
Бэрри
Гарет Бэрри
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
9
Коне
Аруна Коне
31
Лукман
Адемола Лукман