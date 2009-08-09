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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Петре 59
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
9 авг. 2009, 13:00 МСК
9.08.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Денисов
Александр Денисов
80
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Агийяр
Луис Агийяр
63
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Димидко
Александр Димидко
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Панку
Даниэл Панку
90
0
Благо
Благо
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Власов
Олег Власов
52
0
Петре
Флорентин Петре
59'
59'
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
88
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Садаев
Заур Садаев