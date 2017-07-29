Матч завершен
Ахмат
Грозный
Митришев 80
Родолфо 83
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
29 июля 2017, 20:00 МСК
29.07.2017, 20:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
83'
83'
87
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
14
Раванелли
Раванелли
61
9
Садаев
Заур Садаев
61
8
Лео
Лео
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
76
Адамов
Арсен Адамов
38
Альсултанов
Имран Альсултанов
7
Кадыров
Халид Кадыров
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Бериша
Бернард Бериша
95
Митришев
Магомед Митришев
80'
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
84
3
Хольмен
Самуэль Хольмен
90
7
Ионов
Алексей Ионов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
69
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
4
Рыков
Владимир Рыков
2
Морозов
Григорий Морозов
26
Калугин
Никита Калугин
10
Зотов
Александр Зотов
77
Катрич
Анатолий Катрич
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
9
Погребняк
Павел Погребняк
21
Бечирай
Фатош Бечирай
14
Вандерсон
Вандерсон