Матч завершен
Динамо
Москва
Луценко 62
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Анхель 31
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
18 нояб. 2017, 14:00 МСК
18.11.2017, 14:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
98
Терехов
Антон Терехов
90
41
Сапета
Александр Сапета
46
23
Соснин
Антон Соснин
90
48
Луценко
Евгений Луценко
62'
62'
63
90
Обольский
Николай Обольский
46
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
4
Рыков
Владимир Рыков
10
Зотов
Александр Зотов
27
Соу
Самба Соу
77
Катрич
Анатолий Катрич
6
Тиам
Хали Тиам
21
Бечирай
Фатош Бечирай
14
Вандерсон
Вандерсон
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
31'
31'
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
65
21
Роши
Одисе Роши
83
23
Швец
Антон Швец
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
78
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
2
Родолфо
Родолфо
7
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
18
Балай
Беким Балай
8
Лео
Лео