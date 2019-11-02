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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Ордец 90
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Понсе 43
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
2 нояб. 2019, 14:00 МСК
2.11.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
67
34
Рауш
Константин Рауш
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
54
4
Рыков
Владимир Рыков
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
53
18
Ордец
Иван Ордец
90'
90'
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
23
Соснин
Антон Соснин
6
Юсупов
Артур Юсупов
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
5
Филипп
Максимилиан Филипп
Ахмат
мин
88
Глушаков
Денис Глушаков
63
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
23
Швец
Антон Швец
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
77
Бериша
Бернард Бериша
21
18
Понсе
Андрес Понсе
43'
43'
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
9
Михаляк
Конрад Михаляк
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
19
Иванов
Олег Иванов
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
22
Садулаев
Лечи Садулаев
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
7
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг