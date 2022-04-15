Динамо - Ахмат: 15 апреля 2022 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Ахмат: 15 апреля 2022 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1
Динамо
2
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1
Ахмат
0
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2
Динамо
3
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Динамо
1
Ахмат
1
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:00
Динамо
0 : 0
Ахмат
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:00
Динамо
0
Ахмат
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Ахмат
0 : 0
Динамо
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Ахмат
0
Динамо
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 14:00
Динамо
1
Ахмат
1
29.07.2017 29 июля 2017 сб 20:00
Ахмат
2 : 0
Динамо
29.07.2017 29 июля 2017 сб 20:00
Ахмат
2
Динамо
0
14.03.2016 14 марта 2016 пн 19:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
14.03.2016 14 марта 2016 пн 19:00
Динамо
0
Ахмат
1
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 20:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 20:00
Ахмат
1
Динамо
1
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Ахмат
0
Динамо
0
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
3
Ахмат
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 17:30
Ахмат
1 : 0
Динамо
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 17:30
Ахмат
1
Динамо
0
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 17:30
Динамо
1 : 0
Ахмат
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 17:30
Динамо
1
Ахмат
0
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 12:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 12:30
Ахмат
1
Динамо
2
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 15:00
Динамо
1 : 2
Ахмат
19.08.2012 19 авг. 2012 вс 15:00
Динамо
1
Ахмат
2
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 15:15
Динамо
6
Ахмат
2
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:30
Ахмат
0 : 0
Динамо
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:30
Ахмат
0
Динамо
0
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:30
Динамо
3 : 1
Ахмат
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:30
Динамо
3
Ахмат
1
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
Ахмат
1
Динамо
1

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