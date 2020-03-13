Матч завершен
Ахмат
Грозный
Роши 10
Глушаков 89
2:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Рауш 26
Филипп 50
Скопинцев 86
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
13 марта 2020, 19:30 МСК
13.03.2020, 19:30 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
89'
89'
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
21
Роши
Одисе Роши
10'
10'
90
14
Раванелли
Раванелли
78
11
Ильин
Владимир Ильин
90
27
Визеу
Фелипе Визеу
58
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
7
Кадыров
Халид Кадыров
77
Бериша
Бернард Бериша
95
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
9
Понсе
Андрес Понсе
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
86'
86'
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
26'
26'
67
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
84
27
Комличенко
Николай Комличенко
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
50'
50'
76
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
3
Плиев
Заурбек Плиев
4
Рыков
Владимир Рыков
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
77
Каборе
Шарль Каборе
23
Соснин
Антон Соснин
14
Юсупов
Артур Юсупов
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
8
Панченко
Кирилл Панченко
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
44
Игбун
Сильвестр Игбун