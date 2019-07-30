Матч завершен
Динамо
Загреб
Оршич 77
Петкович 88
Ольмо 90
3:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Сабуртало
Тбилиси
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
30 июля 2019, 21:00 МСК
30.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
22
Леовац
Марин Леовац
90
11
Гавранович
Марио Гавранович
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
2
Пинту
Иво Пинту
90
8
Хайрович
Изет Хайрович
90
31
Лешкович
Марко Лешкович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
77'
77'
90
55
Перич
Дино Перич
90
14
Гояк
Амер Гояк
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
90
Запасные
66
Дилавер
Эмир Дилавер
27
Моро
Никола Моро
7
Ольмо
Дани Ольмо
90'
10
Майер
Ловро Майер
16
Шитум
Марио Шитум
21
Петкович
Бруно Петкович
88'
Запасные
3
Кения
Леван Кения