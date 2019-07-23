Матч завершен
Сабуртало
Тбилиси
0:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Динамо
Загреб
Оршич 67
Петкович 78
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2019, 20:30 МСК
23.07.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
-
Петкович
Бруно Петкович
78'
78'
90
-
Оршич
Мислав Оршич
67'
67'
90