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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Динамо
Загреб
Петкович 8
Оршич 28
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
21 авг. 2019, 22:00 МСК
21.08.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Динамо
мин
22
Леовац
Марин Леовац
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
8'
8'
90
8
Хайрович
Изет Хайрович
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
28'
28'
90
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
27
Моро
Никола Моро
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
14
Гояк
Амер Гояк
10
Майер
Ловро Майер
20
Атимвен
Ияйи Атимвен
11
Гавранович
Марио Гавранович
16
Шитум
Марио Шитум
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
15
Трондсен
Андерс Трондсен
5
Денич
Джордже Денич