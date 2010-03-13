Матч завершен
Челси
Лондон
Алекс 16
Дрогба 55
Малуда 77
Дрогба 90
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Паркер 31
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
13 марта 2010, 18:00 МСК
13.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
16'
16'
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
80
0
Малуда
Флоран Малуда
77'
77'
88
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
66
0
Дрогба
Дидье Дрогба
55'
90'
55', 90'
90
Запасные
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Брума
Джеффри Брума
0
Деку
Деку
0
Коул
Джо Коул
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Дапрела
Фабио Дапрела
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Дайер
Кирон Дайер
68
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
31'
31'
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Илан
Илан
85
0
Мидо
Хоссам Мидо
68
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Коул
Карлтон Коул
0
Диаманти
Алессандро Диаманти