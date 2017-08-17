Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
АЕК
Афины
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Брюгге
мин
22
Хорват
Этан Хорват
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
30
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Воссен
Йелле Воссен
90
Запасные
18
Хуберт
Гийом Хуберт
4
Энгелс
Бьорн Энгелс
28
Де Бок
Лоран Де Бок
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
10
Диаби
Абдулайе Диаби
7
Уэсли
Уэсли
АЕК
мин
15
Чосич
Урош Чосич
90
4
Враньеш
Огнен Враньеш
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
2
Бакакис
Михалис Бакакис
90
28
Клонаридис
Виктор Клонаридис
90
20
Манталос
Петрос Манталос
90
10
Ливайя
Марко Ливайя
90
Запасные
18
Йоханссон
Якоб Йоханссон
7
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
9
Алмейда
Угу Алмейда