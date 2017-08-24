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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
АЕК
Афины
Христодулопулос 27
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
24 авг. 2017, 21:00 МСК
24.08.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
15
Чосич
Урош Чосич
90
4
Враньеш
Огнен Враньеш
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
2
Бакакис
Михалис Бакакис
90
7
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
27'
27'
90
28
Клонаридис
Виктор Клонаридис
90
20
Манталос
Петрос Манталос
90
Запасные
30
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
18
Йоханссон
Якоб Йоханссон
9
Алмейда
Угу Алмейда
Брюгге
мин
22
Хорват
Этан Хорват
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
4
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
30
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Воссен
Йелле Воссен
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
90
Запасные
18
Хуберт
Гийом Хуберт
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
21
Коолс
Дион Коолс
3
Симонс
Тимми Симонс
8
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
7
Уэсли
Уэсли