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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 33
Аранго 79
2:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 66
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 16:30 МСК
25.08.2012, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
79'
79'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Ринг
Александер Ринг
64
0
Ханке
Майк Ханке
33'
33'
74
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
81
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Херрманн
Патрик Херрманн
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Хргота
Бранимир Хргота
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
82
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
80
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
66'
66'
69
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Усами
Такаши Усами
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Шипплок
Свен Шипплок