Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ройс 38
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 77
Вукчевич 79
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
24 марта 2012, 17:30 МСК
24.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
83
0
Ройс
Марко Ройс
38'
38'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
74
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Леки
Мэтью Леки
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Ворса
Исаак Ворса
82
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
79'
79'
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
58
0
Бабел
Райан Бабел
69
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Фирмино
Роберто Фирмино
77'