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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гетце 65
Роббен 84
Мюллер 86
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
23 нояб. 2013, 20:30 МСК
23.11.2013, 20:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
78
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
69
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
70
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Кель
Себастьян Кель
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
63
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
79
0
Роббен
Арьен Роббен
84'
84'
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
86'
86'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
54
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Гетце
Марио Гетце
65'
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг